مجزرة مروعة يرتکبها الاحتلال لمنع وصول الطعام للنازحين في رفح

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في ديرالبلح ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت سيارة مدنيين فلسطينيين في طريقهم الى مدينة رفح لتوزيع الطعام على النازحين.

وتم نقل جثامين الشهداء والجرحى الى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في قطاع غزة.

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وأکد نجل أحد الشهداء ان والده وخاله استشهدا في هذه المجزرة وما کانوا سوی موزعي طعام بين النازحين المحتاجين.

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وقال أقسم أحد الجرحی الناجين انه والشهداء کانوا في طريق رفح لتوزيع الطعام بين النازحين في بادرة خير.