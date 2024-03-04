رسميا، طهران تعلن نسبة المشاركة في الإنتخابات.. كم هي؟

العالم - خاص بالعالم

مشهد انتخابي آمن و مستقر اقترع فيه 25 مليون ناخب من ابناء الشعب الايراني لاختيار اعضاء مجلس الشورى الجديد في دورته 12 و مجلس خبراء القيادة في دورته السادسة و قد بلغت نسبة المشاركة 41 بالمئة. هذا ما اعلنه وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي في مؤتمر صحافي مشيرا الى الاستقرار والامن الذي جرت فيه الانتخابات رغم محاولات الاعداء الفاشلة لاستهدافها.



وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أكد وزير الداخلية احمد وحيدي أن الشعب الإيراني تألق مرة أخرى على مسرح الانتخابات وحقق انتصارا آخررغم الدعايات المغرضة.



وعلى مستوى عال من النزاهة جرت هذه الانتخابات وكل صوت من أصوات الشعب حظي بالاهتمام اللازم مع ضمان سلامتها التي كانت محورتعاون الشعب والمؤسسات المعنية.



وقال وزير الداخلية ان عدد الناخبين كان اكثر من الدورات السابقة رغم الدعايات التي حاول الاعداء الترويج لها مؤكدا مشاركة كل الفئات من ابناء الشعب الايراني والتيارات والاتجاهات لتوثيق مشهد انتخابي لبى نداء القائد اية الله السيد علي خامنئي لاداء الواجب الوطني والشرعي.



ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الا ان الشعب الايراني سجل مشاركة تستحق التقدير والاحترام هذا ما اشار اليه الوزير مؤكدا ان الانتخابات تمتعت باعلى مستويات السلامة والدقة والاهتمام بكل اراء ابناء الشعب.



انتخابات حظيت باهتمام وسائل الاعلام في الداخل و الخارج حيث أعلن أكثر من 350 مراسلا وصحفيا من 160 وسيلة إعلامية و20 دولة في العالم بتغطية الحضور الكبير للشعب في مراكز الإقتراع.



وكانت أحد الأنشطة الإخبارية لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.



مجلس خبراء القيادة هو إحدى مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومهمته الأساسية انتخاب قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومراقبة أدائه ومدة ولاية هذا المجلس 8 سنوات بالاضافة الى انتخابات مجلس الشورى الاسلامي السلطة التشريعية في البلاد.



والتي فقد دخل فيها 14 شخصا الى البرلمان من الدور الاول بحصولهم على نصاب الأصوات توجه 32 شخصا إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي ستقام بعد شهرين من الان.