شاهد: ما هو الخطر الجديد الذي يهدد حياة الفلسطينيين في غزة

العالم - خاص العالم

بين القتل والتدميروالتهجيروالحصاروالتجويع لليوم الخمسين بعد المئة..لا زالت تداعيات كل ذلك تظهر على أهالي وأطفال غزة وخاصة في ظل غياب الإمكانيات الطبية اللازمة..نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع رصدتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.



وقال سفير النوايا الحسنة لليونيسف، ليام نيسون: "الأشياء الخمسة التي يحتاجها الأطفال في غزة بشدة هي الحماية والإمدادات المنقذة للحياة والخدمات الانسانية والتمويل والأهم وقف فوري لإطلاق النار".



وجراء المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية والشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود يصارع سكان شمال غزة الموت ويسقط نتيجة تلك الظروف القاهرة التي يراها العالم ويسمعها..عشرات الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين . وحذرت وزارة الصحة في القطاع ومؤسسات انسانية من أن الوضع الصحي كارثي للغاية ويزداد سوءا وانهيارا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة وأسباب النجاة لسكان القطاع.



وقال الباحث علي أبو رزق: 'المجاعة في غزة تتجاوز الحاجة إلى الغذاء... في القطاع مجاعة للخدمات الطبية'.



وفضلا عن قتلها لآكثر من3500 فلسطيني وجرحها لنحو 72 الفا آخرين ومعظمهم أي الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء..قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن ما يزيد عن ثلاثمئة وستين كادرا صحيا واعتقلت نحو 270 آخرين في جنوب وشمال القطاع كما دمرت آلة حرب الاحتلال وأخرجت عن الخدمة أكثر من 360 من المؤسسات والمراكز الصحية والمستشفيات وحتى سيارات الإسعاف.