الاحتلال يعتقل الاسيرتان المحررتان حنان البرغوثي وايمان نافع

العالم - فلسطين المحتلة

واضافت الزميلة راية عروق، ان الاعتقال الصهيوني شمل ايضا، الأسيرة المحررة إيمان نافع "زوجة الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 44 عام في السجون"، وذلك خلال اقتحام بلدة كوبر برام الله.

وكانت الاسيرة الفلسطينية المحررة حنان البرغوثي قد كشفت في وقت سابق، جانبا مما كان يحدث في سجون الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات وتعذيب واهانات بحق الاسيرات، مشيرة الى ان اخبار المقاومة والدعم الشعبي في العالم كانت تنسيهن الجوع والعذاب.

وقالت الاسيرة حنان البرغوثي في حوار مع قناة العالم ضمن تغطيتها المتواصلة للاحداث في غزة وفلسطين المحتلة بتاريخ الإثنين ٢٧ نوفمبر الماضي: اذا اردت وصف حال الاسيرات أو الاسرى في سجون الاحتلال فلن استطيع وصف العذاب والتنكيل الذي كانوا يمارسوه على الاسيرات، مؤخرا كانوا يأتون ويقولون لنا ان لا احد يهتم بكم ولا احد يسأل عنكم وانتم منقطعون عن العالم والناس ملتهية بالحرب ونحن سنعمل بكم ما نرغب.

واضافت البرغوثي: الاسيرات اللاتي تم اسرهن بعد 7 اكتوبر الى اليوم لم يأت اي منهن الا وتلقت ضربا واهانات وتعرية وتهديد بالاغتصاب، اما نحن الذين تم اسرنا قبل 7 اكتوبر فقد جوعونا وسحبوا كل ما لدينا من طعام حتى الملح والسكر والماء ايضا اخذوها منا، وقطعوا الكهرباء وصادروا اجهزة التلفزيون والراديوهات من اجل ان نكون في عزلة عن العالم لا نعرف ماذا يحدث في الخارج ولا احد في الخارج يعرف ماذا يجري للاسيرات.