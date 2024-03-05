المقاومة الإسلامية تستهدف قوة ‏عسكرية للاحتلال في محيط موقع الراهب 

العالم - لبنان

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الثلاثاء 05-03-2024 قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 05-03-2024 م

‏24 شعبان 1445 هـ