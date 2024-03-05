الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤
٠٦:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية تستهدف قوة ‏عسكرية للاحتلال في محيط موقع الراهب 

المقاومة الإسلامية تستهدف قوة ‏عسكرية للاحتلال في محيط موقع الراهب 
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم الثلاثاء (05/03/2024)، قوة ‏عسكرية للكيان الاحتلال الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة.‏

العالم - لبنان

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الثلاثاء 05-03-2024 قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 05-03-2024 م
‏24 شعبان 1445 هـ

روابط ذات صلة

الشيخ نعيم قاسم يحذر الإحتلال من أي حماقة بحق لبنان

شهداء باستهداف منزل في خان يونس ومناطق القطاع المختلفة