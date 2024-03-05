حملة دهم واعتقالات تطال الضفة الغربية والقدس المحتلة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله، بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت عددا من الأسرى المحررين بينهم الأسيرة المحررة حنان البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي والمفرج عنها بصفقات تبادل المقاومة نهاية العام الماضي، وزوجته الأسيرة المحررة ايمان نافع، والسيدة منى البرغوثي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررون باجس البرغوثي، ومحمد عطيوي، ومؤمن البرغوثي، وايهاب البرغوثي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة كوبر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في رام الله، وداهمت منازل ونشرت قناصة بمواقع مطلة على المخيم، وداهمت عددا من المحال التجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفردان، معززة بجرافات عسكرية، وداهمت عددا من المنازل فيها، كما قامت بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان، تخللها استهداف قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع في البلدة.

وهدمت ‎جرافات الاحتلال منزل الشيخ يحيى مساد في بلدة كفردان، لاتهام نجله عبدالله تهمة تقديم العون لمنفّذ عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين في آب/ أغسطس الماضي، ونفذها الأسير القسامي أسامة بني فضل من عقربا جنوب نابلس، واعتقله جيش الاحتلال لاحقًا بعد إصابته بمواجهات في مخيم جنين.

وعلى صوت الرصاص وتفجير العبوات الناسفة؛ تم بث خطاب للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر السماعات تزامناً خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة كفردان بجنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد فريد زيادة من قرية مادما في نابلس بعد اقتحام منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها فسادا وتكسير محتويات بعضها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عيسى التوبة من قرية كفر جمال قضاء طولكرم، وذلك بعد مُداهمة منزل الشهيد أحمد التوبة.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال عمارة سكنية في حي شريم في مدينة قلقيلية، واحتجزت شابا أطلقت سراحه لاحقا وتنسحب قبل قليل من المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ عناية ، والشاب ابراهيم شطارة والشاب محمد الباز، خلال اقتحام احياء متفرقة بمدينة قلقيلية، ولاحقا أفرج عن المعتقل شطارة.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشباب الثائر وجنود الاحتلال.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد اسحاق ابو هشهش بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الشبان.