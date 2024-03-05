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طالباني يدافع عن تواجد قوات الاحتلال الاميركي في العراق

طالباني يدافع عن تواجد قوات الاحتلال الاميركي في العراق
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

قال بافل طالباني، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي أمس الاثنين، في إطار مشاركته في فعاليات 'ملتقى الرافدين للحوار' المنعقد حالياً في بغداد، إن قوات الاحتلال الأميركي ليست محتلة للعراق، وإن استمرار وجودها في هذا البلد ضروري.

العالم - العراق

وبرر طالباني تواجد قوات الاحتلال الاميركي واستهدافها لرجال المقاومة العراقية في هذا البلد، مُدّعيا بالقول، ان "لأميركا أسبابها الخاصة وراء الهجمات المتتالية على الجماعات العراقية"، زاعما إن "تدهور الوضع الأمني في العراق في الآونة الأخيرة جاء نتيجة رفض الوجود الأميركي على الأراضي العراقية".

وعَدَّ طالباني أن "هناك حاجة إلى استيعاب فكرة أن قوات الاحتلال الأميركي الموجودة ضمن ما يسمى بـ"التحالف الدولي"، ليست قوات احتلال، وعلينا أن نُشعرهم بالأمان أيضاً"، حسب رأيه.

يذكر، ان تصريحات طالباني هذه، جاءت بعد أيام من زيارة له قام بها لواشنطن.

وكانت حكومة العراق قد كذبت في وقت سابق الادعاءات الاميركية بالتنسيق مع بغداد حول ضرب اهداف معينة، وقالت إن التصريحات الاميركية حول تنسيق مسبق يهدف الى التضليل والتنصل من المسؤولية، مضيفة أن العدوان الاميركي يتعارض مع جهود الاستقرار، ويضع امن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.

كما أكدت بغداد ان التحالف الاميركي خرج عن المهام الموكلة إليه وصار سببا لتهديد الاستقرار الداخلي للعراق.

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