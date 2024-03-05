بالفيديو..قائد الثورة الإسلامية يغرس شجرة بمناسبة أسبوع الموارد الطبيعية 

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على أعتاب فصل الربيع وتزامنا مع أسبوع الموارد الطبيعية ويوم الشجرة في إيران قام قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بغرس الأشجار في هذا اليوم . المشروع الذي يواظب قائد الثورة الاسلامية على المشاركة فيه كل عام ويأتي في اطار تشجيع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي ويشير الى اهمية وبركات النباتات والغابات والمراعي في حماية البيئة وطابعها الجميل علي الحياة وانتاج ما ينفع الناس .

وقال قائد الثورة الإسلامية ، آية الله السيد علي خامنئي، ان " هذه السنة زرعنا 3اشجار دلالة على الاهتمام الكبير بالتشجير احدى هذه الشجرات الثلاث هي شجرة الزيتون وهذا اعلان التضامن والتعاطف مع الشعب الفلسطيني حيث ان مركز الزيتون هناك ونريد ان نحيي هذا الشعب المظلوم والعزيز والمقاوم من بعيد ونقول اننا معكم باي شكل من الاشكال".

وفي الوقت ذاته يشارك العديد من المسؤولين في المراسم بغرس الاشجار بمناسبة يوم الشجرة للتأكيد على عادة غرس الاشجار المتجذرة في الثقافة الايرانية. وهي عادة يشارك فيها جميع الناس مطلع فصل الربيع ايمانا منهم باهمية الثروة النباتية ووجوب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها.

واشار مدير عام فندق استقلال الدولي، محمد رضا برهيزكار، ان "كما تعلمون فقد سمي هذا اليوم بيوم الشجرة في البلاد ولسنوات عدة فان هذه السنة الحسنة يقوم بها قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين والمواطنين ونحن ايضا قمنا بهذه العملية في هذا الفندق".

كعادتها تهتم إيران بالأمور البيئية، كذلك الثقافية والسياسية، ومن يتابع أخبارها لا يخفى عليه هذا الاهتمام البالغ بعمليات التشجير ونشر المساحات الخضراء. وكأغلب الدول تخصص إيران يوما للشجرة لزيادة هذه المساحات على أراضيها في اهتمام بالغ من سائر أطياف المجتمع، بل إنها تخصص أسبوعا للموارد الطبيعية.



