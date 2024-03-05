وجهة نظر جنوب أفريقيا تغيرت تجاه إيران مع زيارة الرئيس رئيسي

العالم – إيران

وفي مقابلة مع "إرنا" حول العلاقات الإيرانية-الجنوب أفريقية، أكد سفير جنوب أفريقيا لدى طهران فرانسيس مولوفي على أن إيران وجنوب أفريقيا لديهما علاقات ممتازة وصادقة وودية وقوية جدا وأن تعاونهما يتجه نحو الازدهار، موضحا بأن التحدي الحالي الذي يواجه البلدين هو كيفية تحويل هذه العلاقات الممتازة إلى فوائد ملموسة لهما ولشعبيهما في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص الأعمال بين البلدين والتعاون في المجالات الأخرى.

تطوير العلاقات بين البلدين

وأشار سفير جنوب أفريقيا لدى طهران بأن مسألة العقوبات الاقتصادية الأميركية كانت دائما عائقا أمام القدرة على تطوير اعمق للعلاقات الاقتصادية مع إيران إلا أن انضمام إيران إلى مجموعة البريكس يمهد الطريق لاكتشاف ومعرفة العديد من السبل للتصدير المتبادل.

عضوية إيران في البريكس و تحقيق التنمية الاقتصادية

وأوضح مولوفي بأن دول مجموعة البريكس من حيث إحصائيات الناتج المحلي وعدد السكان أصبحت الآن أكبر من مجموعة الدول الصناعية السبع G7 مشيرا إلى أن الأعضاء في مجموعة البريكس مثل الصين والهند والبرازيل وإيران تتمتع بعدد كبير من السكان، وتلعب هذه الدول دورا مهما في منطقتها والعالم، ومع اتساع نطاق مجموعة البريكس سيتاح لإيران سوقا ضخمة لمنتجاتها وفرصا كبيرا للتبادل التجاري.

سبل التبادل التجاري في ظل العقوبات

وأضاف بأن القضايا التي تهتم بها الدول الأعضاء في مجموعة البريكس والتي تقوم بمناقشتها هي استخدام الأموال والمبادلات المالية في ظل العقوبات القائمة كاستخدام العملة الخاصة بالدول الأعضاء وإزالة الدولرة في التبادلات التجارية.

أهمية زيارة الرئيس رئيسي في تطوير العلاقات الثنائية

وعن أهمية زيارة الرئيس رئيسي إلى جنوب أفريقيا العام الماضي للمشاركة في قمة مجموعة البريكس، إعتبر سفير جنوب أفريقيا لدى طهران بأنه تمت اجتماعات ولقاءات ثنائية مهمة جدا مما يدل على وجود علاقة كبيرة بين البلدين والشعبين، مؤكدا على أن هذه الزيارة لها تأثير اقتصادي مهم، بما في ذلك دعم رجال الأعمال الإيرانيين للعمل في جنوب أفريقيا والعكس، معربا عن امله في أن تكون الزيارة المقبلة لرئيس الجمهورية ناجحة.. وأكد لافتا أن بلاده تواقة لهذه الزيارة.

الإعلام الغربي ينقل صورة مغايرة للواقع الإيراني

كما لفت مولوفي إلى أن الإعلام الغربي ينقل صورة مغايرة للواقع الإيراني، موضحا بأن وجهة نظر جنوب أفريقيا وشعبها قد تغيرت حول قضايا إيران الثقافية والرياضية والاقتصادية بعد انضمام إيران إلى مجموعة البريكس وزيارة الرئيس رئيسي إلى جنوب أفريقيا، موضحا: نتطلع إلى إرسال طلاب من جنوب أفريقيا إلى إيران.

إنشاء مجلس اقتصادي ثنائي

وأفاد سفير جنوب أفريقيا لدى طهران بأن: هناك قسم تجاري في السفارة مهمته مساعدة رجال أعمال جنوب أفريقيا على العمل في إيران، وايضا يمكنه تقديم المشورة والمساعدة لرجال الأعمال الإيرانيين حول النشاطات التجارية في جنوب أفريقيا وحاليا يتم مناقشة إنشاء مجلس اقتصادي ثنائي حتى يتعرف رجال الأعمال في البلدين على بعضهم البعض.