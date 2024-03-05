الهلال الأحمر الإيراني: لم يدخل لغزة سوى 25% من المساعدات الدولية

العالم – إيران

وحول أوضاع غزة قال كوليوند اليوم الثلاثاء: استشهد حتى اليوم أكثر من 30 ألف شخص، وأصيب أكثر من 72 ألف شخص.

وتابع: قد ولد خلال هذه الفترة 24 ألف طفل ولم يتلقوا أية خدمات، كما أن 25 بالمئة من المساعدات العالمية مسموح لها بالدخول إلى غزة حتى الآن، لأن الكيان الصهيوني الغاصب لا يسمح لها بالدخول.

وقال: يعقد الخميس المقبل المؤتمر الدولي حول احتلال فلسطين من وجهة نظر القانون الدولي ودور حقوق الإنسان عبر الإنترنت بحضور مسؤولين إيرانيين وأجانب في طهران.

وأعلن عن عقد اجتماعات متخصصة في هذا المؤتمر، معربا عن أمله في أن يستيقظ المجتمع القانوني والفكري في العالم ويسبب المزيد من الضغوط من النظام الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.