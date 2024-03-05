استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس + فيديو

العالم - الإحتلال

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها "باستشهاد الطفل محمد هشام شحادة (16 عاما)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة".

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وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان".

vsوفي السياق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جنديا أصيب بجروح بعملية طعن على شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المنفذ.

وإدعت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بأن "فلسطينيا وصل إلى مفرق طريق يؤدي مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وطعن شخصًا بسكين ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة".

وأضافت أنه "تم القضاء على المهاجم" دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، قال مستشفى بيلينسون في تل أبيب: إن "حالة الإسرائيلي المصاب في عملية الطعن جنوب نابلس خطيرة".

وخلَّفت الحرب المتواصلة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول الكيان الصهيوني، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".