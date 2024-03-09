سريع: بالصواريخ والمسيّرات استهدفنا سفينة ومدمرات أميركية

العالم - خاص بالعالم

جديدها ما اعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أن العمليات مستمرة حتى توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم.



واشار سريع ان الهجوم اليمني الاخير كان واسعا واحساما وذلك باطلاق سبعة وثلاثين طائرة مسيرة اصابت اغلبها أهدافها بدقة.

واعترفت الولايات المتحدة والقوى الغربية بالعملية ووصفتها بالواسعة والمعقدة مدعية تصديها للهجوم واسقاطها عددا كبيرا من المسيرات الانتحارية.

القيادة الوسطى الامريكية زعمت إنها أحبطت الهجوم بمشاركة حلفائها مضيفة انها نفذت ضربات داخل اليمن ودمرت صواريخ بالستية حسب قولها.



وفي السياق نفسه ادعت فرنسا انها تساهم في حماية الشحن الدولي في مضيق باب المندب« وقال الجيش الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية وطائرات مقاتلة دمرت أربع طائرات مسيرة قتالية كانت متجهة نحو بعثة بحرية أوروبية في خليج عدن.

مضيفا ان عمله هذا ساهم في حماية سفينة شحن ترفع علم باربادوس التي تعرضت لهجوم في السادس من مارس ويجرى قطرها الان بعيدا عن مضيق باب المندب.

ويرى العديد من المراقبين ان استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الذي تقوم به القوات اليمنية افشل بشكل تام التدخل الامريكي والغربي في حماية مصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي في البحرين الاحمر والعربي.

حيث استطاعت القوات اليمنية بشكل فعلي ايقاف الابحار الاسرائيلي بشكل تام« كما ان العدوان الذي شنته القوات الامريكية وحلفاؤها الغربيون لم يؤثر باي شكل على عمليات القوات اليمنية.

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