البنتاغون: نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يعني إرسال قوات إلى هناك

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "في الوقت الراهن، حسبما أعرف، لا توجد أي خطط لإرسال أي قوات أمريكية إلى غزة".

وأوضح أن البنتاغون سيؤدي "الدور المساعد" فقط في عمليات نقل المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات "تستخدم القدرات الفريدة لوزارة الدفاع الأمريكية"، بينما تلعب وكالة التنمية الدولية الأمريكية التابعة للخارجية الأمريكية الدور الرئيسي في ذلك.

وجاء ذلك على خلفية استمرار المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وصفقة تبادل الأسری بين إسرائيل وحركة "حماس".