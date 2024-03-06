غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة وسط تباك وصمت غربي مريب!

العالم - انقلاب الصورة

الحياة في غزة تلفظ انفاسها الأخيرة بسرعة مرعبة عبارة مأساوية منسق الأمم المتحدة مارتن غريفيشس، فيما استندت مجلة فورين أفيرز الأميركية تقيمات لجنة المراجعة حيث تقول ان قطع غزة على حافة المجاعة محذرة من أن عدد سكان غزة الذين يموتون بسبب الجوع أو المرض قد يفوق عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة.

ويؤكد موقع المونيتور أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة تجويع للفلسطينيين ثم تجميعهم وقتلهم مجزرة دوار النابلسي أحدث فصول الوحشية في غزة.

ولكن ليست الجريمة بحد ذاتها فيها من الوحشية ما فيها بل الوقاحة والوحشية في انكار هذه الجريمة والمجزرة كما جاء على لسان جيش الاحتلال وقادته في الكيان الصهيوني من السياسيين الذين زعموا ان جيش الاحتلال ليس مسؤولا عن هذه الجريمة.

والشريك في هذه الجريمة هي أميركا حيث جاء على لسان بايدن حول هذه الجريمة: "نحن نتحقق من ذلك الآن.هناك نسختان متضاربتان لما حدث ليس لدي جواب بعد".

حرب التجويع التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والمجازر التي يرتكبها سواء في دوار النابلسي أو في مجازر لاحقة قد يرتكبها لن تغيبر من إرادة الشعب الفلسطيني ولن تكسر عزيمته في مقاومة المحتل ولن تكسر ذراع المقاومة التي تستبسل في الميدان.

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