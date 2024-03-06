الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/ صور طيار أمريكي مرفوعة في شوارع صنعاء!

شاهد/ صور طيار أمريكي مرفوعة في شوارع صنعاء!
الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

رفعت في العاصمة اليمنية صنعاء صور عملاقة للطيار الأمريكي آرون بوشنل، الذي أحرق نفسه أمام سفارة الكيان الصهيوني بواشنطن.

العالم- اليمن

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي معلقا على الصورة: "‏رسالة وفاء من هنا، فليعانق أحرار العالم سماء صنعاء الحرية والوفاء والإباء، ولا عزاء للمطبعين والخونة".

وكان الطيار الأمريكي كان يردد قبل أن يقدم على إحراق نفسه حتى الموت: "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية في غزة، الحرية لفلسطين".

كما كُتب أيضاً اسم الطيار مشفوعاً بوصف: "شهيد الرفض للإبادة الجماعية الأمريكية.. آرون بوشنيل".

وأقدم الطيار الأمريكي آرون بوشنيل، البالغ من العمر 25 عاماً، على إحراق نفسه أمام سفارة كيان الاحتلال بواشنطن، في السادس والعشرين من فبراير الماضي، احتجاجاً على مشاركة بلاده في قتل الفلسطينيين إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، الأمر الذي يعد تحولاً في تعاطي الرأي العام الأمريكي مع تواطؤ إدارة بايدن في الحرب على غزة




روابط ذات صلة

حماس: سيبقى البطل آرون بوشنل خالدا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني

الطيار الأمريكي بوشنيل الذي أحرق نفسه يشعل نار الغضب في أمريكا