فحوى رسالة تحذيرية لمسؤول صهيوني قبل عملية طوفان الاقصى

العالم- فلسطين

وادعت القناة في تقرير، إن الرسالة كتبها رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) العميد "عاميت ساعر" عشية هجوم حماس".

وحذرت الرسالة "من أن حماس وحزب الله يبحثون عن فرصة لمهاجمة إسرائيل"، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية تراكمت لدى شعبة الاستخبارات العسكرية"، بحسب المصدر ذاته.

وكان من المقرر إرسال الرسالة مباشرة بعد ما يسمى عيد "سيمحات توراه" (فرحة التوراة/وافق 7 و8 أكتوبر 2023)، إلى نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكن حماس سبقت ونفذت هجومها"، وفق مزاعم ذات المصدر.

وبحسب مزاعم القناة، تم إرسال هذه التحذيرات إلى رئيس شعبة "أمان" أهارون هاليفا، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، اللذين وجها "ساعر" بإرسالها إلى نتنياهو.

وأضافت القناة أنه "خلال العام الماضي، تم إرسال أربع رسائل تحذير من شعبة "أمان"، آخرها في يوليو/تموز ،لكن تم تجاهلها والتعامل معها بشكل مثير للريبة من قبل المستوى السياسي".

والاثنين، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ضباطا من مختلف الرتب بالجيش الاحتلال يتلقون المشورة من محامي الدفاع العسكري استعدادا للتحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر.

وحسب الصحيفة، ستكون هذه التحقيقات، التي من المتوقع الانتهاء منها في مايو/ أيار المقبل، بمثابة مقدمة سترتكز عليها لجنة التحقيق الرسمية في الحرب، والتي من المقرر أن يتم تشكيلها في وقت لاحق هذا العام.

وحتى الآن، نأى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بنفسه، عن الاعتراف بمسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر، بعكس قادة عسكريين ومسؤوليين سياسين كبار في كيان الاحتلال، كما رفض نتنياهو تشكيل لجان تحقيق رسمية في الأحداث لحين الانتهاء من العدوان على غزة.