بعد تأجيل مفاوضات القاهرة.. الهدنة في غزة إلى أين؟

العالم – خاص بالعالم

ولفت الروسان إلى أن هذا الكيان بطائراته وبالسلاح الامريكي والمرتزقة الامريكيين وبالتالي فان المعركة هي امريكية ومن وضع العصي في الدواليب هو الامريكي فهو لا يريد الهدنة.والدليل على ذلك اقتراح جورج بايدن بانشاء ميناء عائم لانه يحتاج لشهر او شهرين وبالتالي الاستمرار في الابادة الجماعية والاستمرار بالحرب وكأن الامريكي يقول للاسرائيلي اقتلوهم اذبحوهم وبين قوسين ونحن نرسل المساعدات عبر الميناء.

وكانت قد انتهت المفاوضات بجولتها المصرية، أول من أمس، من دون تحقيق أي اتفاق، فبحسب المعلومات الآتية من القاهرة، فقد تمّ تأجيل اجتماعات الجولة الجديدة، والتي كان متوقّعاً انعقادها اليوم السبت، بمشاركة وفد إسرائيلي، ما بدّد «الآمال المصرية» في التوصّل إلى صفقة قبل بداية شهر رمضان، وسط مخاوف من «تحويل الوضع في غزة بصورته الحالية إلى وضع دائم»، وفقاً لما أفاد به مسؤولون مصريون.

وأشار هؤلاء إلى أنهم يترقّبون «مواقف أكثر وضوحاً من الولايات المتحدة» من شأنها الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإرسال وفد عنه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات

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