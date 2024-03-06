مصرع شقيقتين بالسعودية سقطتا من ألعاب ملاهي+فيديو

العالم- السعودية

مع بدء المهرجان الشتوي، خصصت أمانة جازان مواقع على شواطئ المدينة للترفيه، بما في ذلك ألعاب ملاهي مجاورة للقرية التراثية.



لكن، تحول لحظات السعادة في الملاهي إلى مأساة، كما حدث مع الشقيقتين سلا وآمنة اللتين لقيتا حتفهما بعد سقوطهما من إحدى الألعاب.

وحولت هذه الحادثة الأجواء الاحتفالية إلى حالة من الحزن والرعب، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها مثل هذه المآسي في مدن ترفيهية مختلفة.

وباشرت الجهات المختصة في جازان التحقيق في حادثة سلا وآمنة وسقوط فتاة أخرى من لعبة في موقع ترفيهي آخر.