شاهد.. مزاعم 'اسرائيل' في العثور على وسائل قتالية عسكرية لحماس!

العالم- فلسطين

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاربعاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "قوات فرقة الكوماندوز تداهم بنى تحتية في أبراج مدينة حمد في خانيونس واعتقلوا 250 مخربًا وعثروا على وسائل قتالية".



واضاف، "قوات الفرقة 98 تواصل الحملة المركزة في حي مدينة حمد غربي خان يونس ".



وتابع ادرعي، "مقاتلو وحدة "ماغلان" و"إيغوز" بالتعاون مع وحدة 13 للكوماندوز البحري وصلوا سرًا إلى الحي وبدؤوا عملية مداهمة رجلية لمبنى تلو الآخر مع مركّزي جهاز الأمن العام وللبنى التحتية في "أبراج حمد"، التي تستخدمها حماس".



واردف ادرعي، "وعثر المقاتلون على العديد من الوسائل القتالية، والبنادق من طراز كلاشنكوف، والسترات، وصواريخ آر بي جي، وأنواع الذخيرة، والأطقم الناسفة ومنظومات الغوص بدائرة مغلقة التي تكون مصممة للاستخدام العسكري فقط".