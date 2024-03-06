بالفيديو..."المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار كريات شمونا في شمال فلسطين المحتلة

العالم-فلسطين

ونشر الإعلام الحربي في "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهدافها مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة بتاريخ 6 مارس 2024".

وفي بيان صدر عنها اليوم، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق عصر الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".