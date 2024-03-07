شاهد.. الاحتلال يقتل بهجة مساجد غزة

العالم - فلسطين

وتعود الفلسطينيون في قطاع غزة كبقية مسلمي العالم بتزين المساجد والشوارع بزينة رمضان ابتهاجا بقدوم هذا الشهر الفضيل، ولكن مع الإبادة التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث لك يرحم لا الحجر والبشر ولا حتى الحيوانات، تبدو مساجد غزة خالية من كل مظاهر استقبال رمضان حيث الناس مشغولون أما بدفن أحبتهم الشهداء تحت التراب أما مرافقون لمن هو جريح، أو من نزوح إلى نزوح هربا من القصف الإسرائيلي العشوائي، أو باحثن عن لقمة أكل يسد بها رمق جوع أطفاله، بعد الحصار المطبق على القطاع وشح وصول المساعدات الإنسانية.

وحسب آخر احصائية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر ألف مسجد وعشرات من المدافن في القطاع، مع اغتيال أكثر من 100 داعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أن عدد المساجد التي تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي بلغ ألف مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد الأثرية، التي تحتاج إلى جهود لإعادة الإعمار بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أن العمليات الاغتيالية التي نفذتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 داعية، من بينهم علماء دين وخطباء وأئمة ومؤذنون ومحفظون.

نماذج من المساجد التي دمرها الاحتلال في غزة..

مسجد العمري أقدم مسجد في غزة

ومسجد الجامع العمري الكبير هو المسجد الأكبر والأقدم في قطاع غزة، ويقع في مدينة غزة، وقد وصفه الرحالة والجغرافي المسلم ابن بطوطة بـ«المسجد الجميل» في القرن العاشر الميلادي.

مسجد السلام

مسجد الشيخ زايد

هذا ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة – اليوم الخميس- شهرها السادس، بـ 153 يوما من الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان، كما وصل عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و717 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 72 ألفا و156.