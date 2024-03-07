الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية يصف "طوفان الأقصى" بأكبر فشل استخباراتي للاحتلال

رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية يصف
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن عملية طوفان الأقصى، والهجوم على القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بغزة، فشل استخباراتي كبير للكيان"الإسرائيلي".

العالم - فلسطين

وأوضح ناريشكين، أن استخبارات الكيان، تعتبر واحدة من أقوى الأجهزة في العالم، لكنها فشلت بشكل مطلق، وبسبب هذا الفشل فلا يزال على مسؤوليها تحمل التبعات.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن فشل استخبارات الكيان، يرتبط بمثل هذه العمليات المعقدة التي تحدث حول العالم، مشددا على أن العالم يعيش حالة فوضى، وأجهزة الاستخبارات تغيرت ظروف عملها بشكل كبير نحو الأسوأ خلال السنوات الماضية، وهذا أمر مثير للقلق.

ويتكون استخبارات كيان الاحتلال الصهيوني من ثلاث وكالات استخباراتية، الموساد (المخابرات الخارجية)، وآمان (المخابرات العسكرية)، والشاباك (المسؤول عن الأمن الداخلي).

روابط ذات صلة

مقتل جندي يرفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 587 عسكريا

إستمرار العدوان وتداعي اقتصاد الكيان.. الرئاسيات الأميركية ترامب للسلطة من جديد؟