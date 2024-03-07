قوات الاحتلال تعدم عوائل بکاملها في غزة

العالم - مراسلون

ووصفت مراسلة قناة العالم ليلة الخميس بالليلة الأعنف علی المنطقة الوسطی في قطاع غزة، مؤكدة ان المتحدث باسم مستشفی شهداء الاقصی أعلن عن وصول جثامين 45 شهيد و أكثر من 90 جريحاً الی المستشفی، 17 شخصاً منهم من عائلة واحدة وهي عائلة قنن في منطقة البركة وسط مدينة ديرالبلح.

وأكدت ان المستشفی تغص بالجرحی موضحة ان المستشفی اجبرت علی عدم استقبال مرضی بحاجة الی رعاية داخل المستشفی، بسبب العدد الهائل من الجرحی الذين وصلوا للمستشفی.

وكشفت مراسلة العالم عن ارتفاع وتيرة الغارات الاسرائيلية علی المحافظة الوسطی مشيرة الی غارات علی مخيم المغازي، وشرق مخيم البريج ووسط مدينة ديرالبلح.

وأكدت مراسلة العالم استمرار العدوان علی مدينة حمد والتي لازال الاحتلال الاسرائيلي يحاصرها بعد اعتقال أكثر من 300 شخص من هذه المدينة.

وأشارت مراسلة العالم الی ما قالته الطفلة حلا من مدينة حمد، مؤكدة ان قوات الاحتلال أعدت جميع أعضاء أسرة هذه الطفلة.