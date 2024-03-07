الاتحاد الأوروبي يعتبر خطة توسيع الاستيطان غير قانونية

العالم - الاحتلال

كذلك أدانت ألمانيا والأمين العام لمجلس دول التعاون خطة بناء مستوطنات "إسرائيلية"، مؤكدين أنه انتهاك للقانون الدولي.

بدوره حذر البرلمان العربي من أن سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" تجر المنطقة إلى حافة الانهيار، مشددا على أن هذا القرار مدان ومرفوض جملة وتفصيلا، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية.

وعلى صعيد متصل قال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إنها ستسافر إلى قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على فتح ممر إغاثة محتمل عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.

وأضاف المتحدث في إفادة صحفية "تتركز جهودنا على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين... نتمنى جميعا أن يُفتح هذا (الممر) قريبا جدا".