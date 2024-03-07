اعتقال 40 فلسطيني في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين نقلاً عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، عن ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم الخميس، 40 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات في محافظات رام الله وطولكرم ونابلس وجنين وقلقيليا.

وأضافت مراسلة العالم أن من بين المعتقلين 4 سيدات بينهن الصحفية بشرى الطويل التي اعتقلت عدة مرات وهي ابنة القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل.

وأوضحت مراسلة العالم استناداً لبيان عن الهيئة ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة.

وتشمل الحصيلة المعلنة للاعتقالات من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

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