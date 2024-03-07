الاحتلال يعيد 47 جثة مسروقة للفلسطينيين فقط.. أين البقية؟

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم من أمام مستشفی شهداء الاقصی في ديرالبلح ان سلطات الاحتلال سلمت عبر معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، جثامين 47 شهيدا كانت تحتجزها خلال عملياتها العسكرية على القطاع.

وکانت سلطات الاحتلال قد اعترفت قبل ذلک بسرقة 400 جثة من مستشفی ناصر الطبي بعد اقتحامه، الا انها لم تعيد الی الفلسطينيين سوی 47 جثة.

وقالت مراسلة العالم ان ظروف احتجاز الجثث غيرمعلومة ولم تبلغ عنها الجهات الدولية وهذا ما يثير الشکوک حول قيام الاحتلال بعملية تجارة اعضاء الشهداء.