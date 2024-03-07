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طيران العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بغارتين الحديدة

طيران العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بغارتين الحديدة
الخميس ٠٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قناة "المسيرة" اليوم الخميس، عن غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن.

العالم - اليمن

قالت القناة، إن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف".

وكانت حركة أنصار الله أعلنت أمس الأربعاء استهداف سفينة "ترو كونفيدينس"، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقمها.

كما أعلنت مطلع الأسبوع في 4 مارس، استهداف السفينة الإسرائيلية MSC SKY في بحر العرب، بعد ساعات من استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام اليوم، إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدا أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.

وتؤكد صنعاء أن هجماتها لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتسببت هجمات الجيش اليمني بمنع مرور السفن المتجهة الى موانئ كيان الاحتلال عبر البحر الأحمر.

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