وزیر الإتصالات الإيراني: أحبطنا 20 عملا تخريبيا في يوم الانتخابات

العالم - إيران

وفي تصريح علی هامش اجتماع الحکومة قال زارع بور: جرت أكثر من 20 محاولة تخريبية لتعطيل شبكة الاتصالات في يوم الانتخابات (الجمعة 1 آذار/مارس) لكن تم کشفها وإحباطها جميعا.

وأضاف: وكانت إحدى عمليات التخريبية هي حفر الأرض لعمق متر ونصف التي جرت للوصول إلى كابل الألياف الضوئية وإتلافه، إلا أن العملية أُحبطت.

وأشار زارع بور إلى أن الاستعلامات في يوم الانتخابات كانت إلكترونيا، قائلا: 99% من الاستفسارات تمت إلكترونيا حیث سجلت تجربة ناجحة لوزارتي الاتصالات والداخلية والتي على أساسها اقتربنا إلی إجراء الانتخابات الإلكترونية بشکل كامل.