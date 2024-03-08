إيران تطالب بطرد الكيان الصهيوني من لجنة المرأة بالأمم المتحدة

العالم - ايران

وجاءت هذه المطالبة للممثلية الإيرانية بلإشارة إلى استشهاد أكثر من 9000 سيدة فلسطينية نتيجة جرائم الحرب التي إرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وأعلنت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة في بيان لها يوم أمس بالتوقيت المحلي: "في اليوم العالمي للمرأة، فان تمكين المرأة وتعزيز حقوقها يتطلب معالجة الظلم".

وأضافت: "أكثر من 9 آلاف سيدة فلسطينية استشهدن على يد الكيان الصهيوني وسط تقاعس مجلس الأمن الدولي. يجب منع اشغال مقاعد الأمم المتحدة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني".

يذكر ان اخر التقارير تشير الى استشهاد نحو 31 الفا من ضمنهم اكثر من 9 آ’لاف سيدة واصابة اكثر من 72 الفا في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 اكتوبر.