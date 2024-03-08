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حماس ترفض نتائج التحقيق الصوري للاحتلال حول مجزرة دوار النابلسي

حماس ترفض نتائج التحقيق الصوري للاحتلال حول مجزرة دوار النابلسي
الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نتائج التحقيق "الصوري والتضليلي الذي قدمه جيش الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم، حول مجزرة دوار النابلسي الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 120 فلسطينياً ممن كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات". 

العالم-فلسطين

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن "هذا التحقيق الكاذب والمخادع يتجاوز الحقائق الدامغة، والتي وثقت تعرض الفلسطينيون لإطلاق النار المباشر على الأجزاء العلوية للجسم بقصد القتل الفوري، وهو ما تبين من معاينة أجسام الشهداء، إضافة لغيرها من الشواهد التي تؤكد تعرضهم لنيران الجنود والدبابات بشكل متعمد".

وأشارت إلى أن "هذه المجزرة المروعة ستبقى شاهدة على إجرام ونازية هذا الكيان الفاقد للقيم الإنسانية والأخلاقية، وستبقى هي وغيرها من المجازر والانتهاكات لعنةً تطارده حتى إحقاق الحق لشعبنا الفلسطيني المكلوم، ومحاكمة قادته وجنوده على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني".

ونوهت "حماس" إلى أن المجزرة "لاقت إدانات دولية واسعة، ما دفع الكيان الصهيوني النازي إلى محاولة تبرئة جنوده الإرهابيين من الجريمة المروعة التي ارتكبوها دون مبرر سوى تعطشهم لقتل المزيد من أبناء شعبنا".

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