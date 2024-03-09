25 شهيدا نتيجة سوء التغذية والجفاف بغزة

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، مساء اليوم، إن طفلة تبلغ من العمر شهرين استشهدت في مستشفى كمال عدوان، شمالي غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأضاف القدرة، أن فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا استشهدت هي الأخرى نتيجة سوء التغذية والجفاف في مجمع الشفاء الطبي.

وأكمل: "وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 25 شهيدًا". منوهًا إلى أن "الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط".

وأكدت وزارة الصحة أن "تزايد شهداء سوء التغذية والجفاف مقلق للغاية، ويوضح أن المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة".

ويُعاني شمال قطاع غزة ومدينة غزة، جراء سياسة التجويع والتعطيش التي فرضتها قوات الاحتلال على المواطنين في تلك المناطق، لا سيما الذين رفضوا التهجير القسري من الشمال وثبتوا في منازلهم، قبل أن تفرض عليهم قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا وتمنع وصول المساعدات والأغذية والماء والدواء لهم.