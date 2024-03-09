بالفيديو.. ما مصير مفاوضات صفقة التهدئة في قطاع غزة؟

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان قرب ابرام صفقة بات امرا صعبا في بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا الى انه يبدو ان هناك توافق على المستوى السياسي والامني الاسرائيلي والادارة الامريكية بتحميل المقاومة الاسلامية حماس المسؤولية، حسب زعمهم

وتابع ان هذا بات واضحا من خلال تصريحات بايدن بان الجمیع ینتظر موقف من حركة حماس وهو ما قيل في تصريحات مشابهة لمسؤولين بالكيان الاسرائيلي بان الكرة باتت في ملعب حركة المقاومة حماس.

واوضح ان حماس سارعت بتوضيح بعض البنود المتعلقة بالصفقة وحملت الاحتلال المسؤولية ، وذكرت بانه لم يعطي اي اجابات واضحة ولم يظهر اي مرونة كما انه يتهرب من المسؤولية.

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