الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تزفّ ثلة من الشهداء على طريق القدس

المقاومة الإسلامية في لبنان تزفّ ثلة من الشهداء على طريق القدس
الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

العالم - لبنان

وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان ثلة من الشهداء على طريق القدس.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جعفر علي مرجي “رضوان” مواليد عام 1968 والشهيد المجاهد علي جعفر مرجي “أبو جعفر” مواليد عام 1993، والشهيد المجاهد حسن جعفر مرجي “باقر” مواليد عام 1996، من بلدة بليدا في جنوب لبنان، الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.

وواصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق اعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها ‌‏ قوة عسكرية صهيونية في محيط جبل أدير بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا ‏أفرادها بين قتيلٍ وجريح‌.

تصنيف :

روابط ذات صلة

لبنان.. غارة صهيونية على بلدة خربة سلم توقع شهداء وجرحى

شاهد.. المقاومة اللبنانية تدك عدة مواقع للاحتلال

حزب الله يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين ويتصدى لمسيرة

المقاومة ستتخطى جغرافيا المعركة إن ارتكب الاحتلال أي حماقة + فيديو