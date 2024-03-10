المقاومة الإسلامية في لبنان تزفّ ثلة من الشهداء على طريق القدس

العالم - لبنان

وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان ثلة من الشهداء على طريق القدس.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جعفر علي مرجي “رضوان” مواليد عام 1968 والشهيد المجاهد علي جعفر مرجي “أبو جعفر” مواليد عام 1993، والشهيد المجاهد حسن جعفر مرجي “باقر” مواليد عام 1996، من بلدة بليدا في جنوب لبنان، الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.

وواصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق اعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها ‌‏ قوة عسكرية صهيونية في محيط جبل أدير بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا ‏أفرادها بين قتيلٍ وجريح‌.