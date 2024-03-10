بالفيديو.. هل يتنفس اهالي الغزة الصعداء باقرار هدنة في شهر رمضان؟

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ضغوط أميركية متواصلة للتوصّل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين كيان الاحتلال وحركة حماس بحلول رمضان؛ في حين تؤكد واشنطن أنها لا تضع موعدا نهائيا للمحادثات.

ذكر بيان صادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ، أن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مستمرة، على الرغم من تضاؤل الآمال في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان.

البيان كشف أن رئيس الموساد دافيد برنياع التقى الجمعة بنظيره الأمريكي وليام بيرنز لبحث اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، ويأتي ذلك بعد انتهاء مفاوضات القاهرة دون نتيجة، تعثر حملت حركة حماس الاحتلال الاسرائيلي مسؤوليته بسبب رفضه ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب القوات من قطاع غزة.

واكد القيادي في حركة حماس حسام بدران لصحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية استعداد الحركة لمواصلة التفاوض، وأنها الطرف الأكثر حرصا على إنهاء الحرب.

ليشدد في الوقت نفسه على تمسك حماس بمطالبها بوقف إطلاق نار دائم في القطاع والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، والسماح أيضاً بتدفق المساعدات الكافية عبر جميع المعابر، وخطة لإعادة بناء قطاع غزة، فضلاً عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وفيما حذر بدران، من أنّ تصاعد الاضطرابات في الضفة الغربية والقدس من دون التوصل إلى اتفاق، تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان بمواصلة مقاومة كيان الاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال.