157 يوما للعدوان على غزة.. المجازر متواصلة

العالم - خاص بالعالم

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون بغزة ما أدى إلى شهداء وإصابات. كما وسمع انفجار في حي الفخاري جنوب شرقي خانيونس.

واستشهدت ثلاث شقيقات من عائلة واحدة وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا شرقي رفح.



وشنت طائرات الاحتلال غارة على شرق مدينة رفح، وغارة على مخيم النصيرات. وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين ، فجر اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وسقط شهداء باستهداف طائرات الاحتلال لمنازل مأهولة في بيت لاهيا شمال القطاع.



من جهة أخرى، اعتبر عضو الفريق الطبي النرويجي إلى غزة، أن الأمر المهم هو وقف الحرب وفتح الحدود وليس وصول المساعدات عبر الجو أو البحر، قائلا إننا نشهد عددا متزايدا من الأطفال الذين يعانون من المجاعة والجفاف في القطاع.



وبالجرائم الجديدة، ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى أكثر من 31 ألف و133 شهيدا و أكثر من 72 ألف و760 اصابة منذ السابع من تشرين الأول اكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.