الهلال الأحمر الإيراني يوجه نداء إلى المنضمات الدولية عبر العالم.. ما هو؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت عاليشوندي إن الجمهورية الإسلامية قامت بالمشاركة في كل المجموعات التي شكلتها الدول لمساعدة لشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإن لجنة المساعدات الإنسانية في الهلال الإيراني لديها مركز مستقر في قطاع غزة من أجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضافت أن الهلال الأحمر الإيراني عقد عدة اجتماعات من أجل الاتفاق على تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة، وهذا الاتفاق قوبل بالترحيب الكبير من قبل الشعب الإيراني، من خلال تقديم المساعدات النقدية والمساعدات الانسانية الأخرى.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الإيراني جمع عشرة آلاف طن من المساعدات الإنسانية وأرسلها عبر الشاحنات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك قام بتنظيم

ووجهت نداء عبر شاشة قناة العالم نداء إلى المنظمات الدولية بأن لا يكتفون فقط بالبيانات التي تصدر وعليهم أن يتخذوا خطوات عملية، منها منظمة الأمم الكتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وكل منضمات حقوق الانسان.