الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

رمضان في خان يونس.. قبل وبعد العدوان الإسرائيلي

الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شهر رمضان المبارك في مدينة خانيوس قبل العدوان الاسرائيلي عام 2023 وكيف أصبح حالها في شهر رمضان الحالي2024 حيث حل فيها الدمار والخراب.

العالم - فلسطين

ورغم المعاناة التي يعيشها أهالي غزة حرص أهل غزة رغم كل الألم والوجع على إظهار البهجة بحلول الشهر الكريم وتعظيم شعائر الله، وإظهار حبهم وتعلقهم بالشهر الفضيل، واحتفى الأطفال على طريقتهم باستقبال أول ليالي رمضان.

ومن جهة أخرى، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم في حق المدنيين، فبينما العالم الإسلامي يستعد للسحور في هذا الأوقات أهل غزة يقتلون" وهذا بعدما قصف الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين بمدينة رفح وتسبب بوقوع شهداء وإصابات ليصبح سحور أهل غزة عبارة عن قنابل وصواريخ.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أنَّ الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غرب «خان يونس» في قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال شرق «خان يونس» وجنوب غرب مدينة غزة بقصف مدفعي.

روابط ذات صلة

نتنياهو يحدد موعد انتهاء العدوان على غزة!

الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية عشية الشهر الفضيل

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض أبو هليل

"لا تفطر على تمر إسرائيلي".. حملة كبيرة لمقاطعة تمور الاحتلال