رمضان في خان يونس.. قبل وبعد العدوان الإسرائيلي

العالم - فلسطين

ورغم المعاناة التي يعيشها أهالي غزة حرص أهل غزة رغم كل الألم والوجع على إظهار البهجة بحلول الشهر الكريم وتعظيم شعائر الله، وإظهار حبهم وتعلقهم بالشهر الفضيل، واحتفى الأطفال على طريقتهم باستقبال أول ليالي رمضان.

ومن جهة أخرى، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم في حق المدنيين، فبينما العالم الإسلامي يستعد للسحور في هذا الأوقات أهل غزة يقتلون" وهذا بعدما قصف الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين بمدينة رفح وتسبب بوقوع شهداء وإصابات ليصبح سحور أهل غزة عبارة عن قنابل وصواريخ.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أنَّ الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غرب «خان يونس» في قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال شرق «خان يونس» وجنوب غرب مدينة غزة بقصف مدفعي.