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مكتب السيد السيستاني يحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

مكتب السيد السيستاني يحدد أول أيام شهر رمضان المبارك
الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، ان غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

العالم- العراق

وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان، ان يوم غدٍ الثلاثاء الموافق (12 /3 / 2024 م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام1445هـ، ونسألكم الدعاء".

وأعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

كما قال مفتي المملكة الأردنية إن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان. الأمر نفسه أعلنته المملكة المغربية.

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

وذكر مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أن، الإثنين 11 مارس، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

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