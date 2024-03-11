غوتيريس: القتل وسفك الدماء مستمران في غزة رغم بدء رمضان!

العالم – فلسطين

وناشد غوتيريس في كلمة للصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة بدء الشهر الفضيل، "احترام روح الشهر من خلال إسكات البنادق، وإزالة كافة العقبات لضمان تسليم المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة المطلوبة وعلى نطاق واسع"، داعياً إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وبشكل فوري.

وقال: "عيون العالم تراقب. وعيون التاريخ تراقب. لا يمكننا أن ننظر بعيدا. وعلينا أن نعمل على تجنب المزيد من الوفيات التي يمكن منعها"، مضيفا: "شهدنا شهرا تلو الآخر قتلا للمدنيين وتدميرا بمستوى لم يسبق له مثيل طوال السنوات التي قضيتها أمينا عاما.

في الوقت نفسه، فإن المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة تأتي بكميات ضئيلة، هذا إذا وصلت أصلاً".

واعتبر الأمين العام أن احترام القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها. وحذر من أن "التهديد بشن هجوم إسرائيلي بري على رفح يهدد بدفع أهل غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم".

وقال غوتيريس إن "النداءات الأكثر إلحاحا جاءت من عائلات ضحايا هذه الحرب"، مشيرا إلى لقاءات عقدها مع عائلات الرهائن الإسرائيليين وكذلك عائلات فلسطينية.

واقتبس غوتيريس ما قاله أحد أفراد العائلات الفلسطينية التي التقى بها الأسبوع الماضي: "نحن لسنا هنا لتلقي التعازي أو الاعتذار. نحن هنا (للمناشدة) باتخاذ إجراءات فورية". وتساءل الأمين العام "عما إذا كانت هذه المطالب كثيرة"، مشددا على ضرورة الاستماع إلى تلك الأصوات.