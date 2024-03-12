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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مطار بن غوريون بالمسيرات + فيديو

الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها أن مجاهديها استهدفوا الليلة الماضية مطار بن غوريون الصهيوني في "تل أبيب" بالمسيرات، في إطار المرحلة الثانية من عملياتها نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

العالم - العراق

وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانًا حول العملية هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)
استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء الاثنين الموافق 11 - 3 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالًا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.
(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
المقاومة الإسلامية في العراق
الاثنين ٣٠ - شعبان - ١٤٤٥ هـ

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