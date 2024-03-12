«تكية سيدنا إبراهيم(ع)».. لا جائع فيها ووجبات إفطار لمئات العائلات

العالم – خاص بالعالم

وقال حازم مجاهد مدير التكية الإبراهيمية:"خلال شهر رمضان في اليوم الواحد تقريبا تقدم 5000 وجبة تقدم للوافدين وخلال شهر كامل ما يقارب 150,000 وجبه وهذا يدل دلالة واضحة على مدى السخاء والكرم والعطاء عند اهل الخليل ومن سكن الخليل، والاقبال يزداد والكميات تزداد، فكلما جاء الناس بازدياد، زدنا الكميات اكثر والخدمات، فهؤلاء اهلنا، والذين ياتون الى هنا انما يشكلون المجتمع الكريم الذي يجب ان نحافظ عليهم وعلى كرامتهم واتيانهم ونحسن اليهم".



داخل التكية يعمل الموظفون كخلية نحل منذ ساعات الفجر الأولى، لطهي كميات كبيرة من الطعام الذي يختلف نوعه من يوم لآخر، وذلك حسب المتبرعين الذين يتسابقون لحجز أيام في الشهر الفضيل، طعام ازداد الطلب عليه لهذا العام في ظل الظروف الصعبة. ولا يقتصر تقديم الطعام لأهل الخليل بل يمتد للمناطق المجاورة، فهي لا ترد من يزورها.



يشار أن التكية تتبع وزارة الأوقاف الفلسطينية وكل ما تقدمة مجاني وهي مستمرة منذ نحو 750 عاما دون انقطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...