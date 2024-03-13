"الموت جوعاً" يهدد قرابة 230 ألف طفل وامرأة في السودان

العالم – خاص بالعالم

المنظمة وفي بيان لها ح‍‍ذرت من أن نحو مئتين وثلاثين ألف طفل وامرأة حامل أو أنجبن للتو «مهددون بالموت جوعاً» في السودان الذي مزقته المعارك المستمرة منذ عام تقريباً بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واستناداً إلى المنظمة غير الحكومية يعاني أكثر من مليونين وتسمعائة ألف طفل من سوء التغذية، ونحو سبعمائة وثلاثين ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد وهو أخطر أشكال الجوع. وقالت المنظمة أن العواقب تمتد على المدى الطويل.

وشددت على أن دورة الجوع تتفاقم، من دون وجود أي مخرج في الأفق؛ بل تتجه إلى مزيد من البؤس، في حين أن أكثر من نصف السودانيين، بمن فيهم أربعة عشر مليون طفل، يحتاجون حالياً إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.

وفي بداية مارس آذار، حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم في بلد يشهد أساساً أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.

ورغم التحذيرات المستمرة تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أجزاء كثيرة من دون التزام أي طرف بقرار مجلس الأمن الدولي الذي حث الطرفين على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

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