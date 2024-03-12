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قاآني: خوف الصهاينة من عمليات بالضفة خلال شهر رمضان وصل ذروته

قاآني: خوف الصهاينة من عمليات بالضفة خلال شهر رمضان وصل ذروته
الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران الجنرال إسماعيل قاآني، إن الكيان الصهيوني كان لديه دائما خوف من عمليات الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، ومن الواضح أن هذا الخوف قد وصل إلى ذروته هذا العام.

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وخلال لقاء رئيس ومسؤولي الإذاعة والتلفزيون الإيراني قال الجنرال إسماعيل قاآني: إن الكيان الصهيوني كان لديه دائما خوف من عمليات الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، ومن الواضح أن هذا الخوف قد وصل إلى ذروته هذا العام.

وأضاف: من خصائص عملية طوفان الأقصى أن العالم كله تم اختباره بشكل حقيقي.

وأشار إلى معنويات المقاتلين الفلسطينيين، وقال: رسائل المقاتلين الفلسطينيين في ساحة المعركة إلى مفاوضي حماس هي: نحن نقاوم، أنتم فاوضوا بحزم.

وتابع: هؤلاء المقاتلون يديرون هذه المعركة بخصائص فريدة وقد رفعوا قدرتهم إلى مستوى يستحق الإشادة.

وأشاد بالتخطيط وتنفيذ عملية طوفان الأقصى، وقال: حرب المقاومة ليست بالسلاح والأدوات فقط، بل يجب أن تكون لها جذور دينية وروحية عميقة.

وأضاف: ثلث القوات المشاركة في هذه العملية كانوا من حفظة القرآن الكريم، وكان بعضهم مهمته مقاومة الصهاينة حتى نيل الشهادة.

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