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روسيا تنشر أسماء السياسيين الأكثر عداء لها.. من هم؟!

روسيا تنشر أسماء السياسيين الأكثر عداء لها.. من هم؟!
الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بأسماء السياسيين البلطيقيين "الأكثر عداء لروسيا"، والذين تم منعهم من دخول البلاد.

العالم - آسيا والباسفيك

وضمت القائمة رئيسة وزراء لاتفيا "إيفيكا سيلينا" ورئيسة وزراء إستونيا "كاجا كالاس"، بالإضافة إلى عدد من الوزراء في الحكومتين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتشمل القائمة السوداء وزراء خارجية لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ووزير دفاع لاتفيا "أندريس سبرودس" ووزير داخلية لاتفيا "ريهاردز كوزلوفسكيس" وقائد الجيش الليتواني "الجنرال فالديماراس روبسيس" ومسئولين آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو منعت دخول 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا المعادين لروسيا، بينهم وزراء في الحكومة وأعضاء برلمانات وشخصيات عامة.

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