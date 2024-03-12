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العراق يعلن وصول 482 طناً من المساعدات الى غزة

العراق يعلن وصول 482 طناً من المساعدات الى غزة
الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، وصول 482 طناً من المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين في غزة.

العالم - العراق

وقال رسول في بيان إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التاسعة يوم 27-شباط-2024، واستكمالاً للحملة الشعبية الرسمية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لجمع المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ أشهر لعدوان مستمر من قوات الاحتلال، فقد وصلت قافلة الدعم لأهالي غزة التي سيرتها وزارة الدفاع العراقية والتي تضمنت مادة الطحين وباقي المواد الغذائية بواقع 482 طناً".

وأضاف: "تم تسليم المواد إلى مخازن (الغباوي) في الأردن، بحضور ممثل الهيأة الخيرية الأردنية وممثل منظمة الأونروا، ومازال العمل متواصلًا في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الصابر".

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