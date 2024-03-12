إنشاء منطقة تجارة حرة وخط سكة حديد بين إيران وتركيا

العالم – إيران

وأعلن "حسين كروسي" في تصريحات صحفية، عن خطط لبناء خط سكة حديد بين إيران وتركيا، وقال إن البلدين سيشهدان تعاونا تجاريا أكبر في السنوات القادمة.

وتابع مدير عام منطقة ماكو الحرة قائلا: "لدينا ممرات نقل مهمة في البلاد كممر الشرق إلى الشمال الغربي، المعروف باسم سرخس-بازركان، وممر جنوب شرق-شمال غرب (تشابهار - بازركان)"، مضيفا: تمتد هذة الممرات إلى منطقة ماكو الحرة، ويمكن أن تلعب هذة المنطقة دورا مهما في تجارة البلاد.

وقال: "ماكو هي آخر نقطة اتصال بين قارتي آسيا وأوروبا.. في الماضي، كانت هذه المنطقة أيضا على خريطة طريق الحرير، مما يدل على أهمية هذا المسار في قطاع التجارة، والذي يوفر فرصا استثمارية جيدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة والترانزيت."

وأشار كروسي إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران وتركيا، وقال إن بناء خط سكة الحديد بين إيران وتركيا من شأنه أن يؤدي إلى إحداث قفزة في التبادلات التجارية بالسكك الحديدية بين البلدين.

وأكد مدير عام منطقة ماكو الحرة أن دراسات المشاريع المذكورة قد اكتملت وأن رؤساء إيران وتركيا قد وقعوا على مذكرات التفاهم الخاصة بها.