أميرعبداللهيان يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية وتطورات غزة

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جاء استكمالاً لتهنئة وزير الخارجية الإيراني لوزراء خارجية الدول الإسلامية ببداية شهر رمضان المبارك، بحث الجانبان العلاقات الثنائية الممتازة بين إيران والعراق، واستمرار مسيرة العلاقات المتنامية ومتابعة وتنفيذ اتفاقيات الرئيسين.

كما أشار الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية إلى الاجتماع الأخير لرئيسي البلدين على هامش قمة أوبك للغاز في الجزائر، واستعرضا آخر تطورات العلاقات الثنائية المتميزة وأكدا على زيادة المشاورات بين البلدين وتعزيز التعاون لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وناقش الطرفان آخر التطورات في غزة، وأكدا على تكثيف الجهود والتحركات السياسية لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.