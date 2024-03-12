واشنطن: لا نعتزم الحد من توريدات الأسلحة لإسرائيل

العالم - الأميرکيتان

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية فرض قيود على توريدات الأسلحة لإسرائيل: "نؤكد بوضوح أن سياستنا اليوم لا تضم الخطوات من هذا القبيل التي تتحدثون عنها".

وأضاف: "وقلنا أيضا إننا لن نتحدث عن أي افتراضات بشأن ما سيحدث لاحقا".

ويأتي ذلك على خلفية توجيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، طالبوا فيها بوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل حتى رفع السلطات الإسرائيلية للقيود عن توريدات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واتهم المشرعون الأمريكيون إسرائيل بانتهاك قانون المساعدات الخارجية الأمريكي.