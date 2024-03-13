المخابرات الأميركية: الصين قد تستغل تيك توك للتأثير على انتخابات البلاد عام 2024

العالم-الاميركيتان

وردًا على استفسار من الممثل الديمقراطي رجا كريشنا مورثي فيما يتعلق بإمكانية استخدام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لـ TikTok للتأثير على الانتخابات، قالت هينز: "لا يمكننا أن نستبعد أن الحزب الشيوعي الصيني سيستخدمه".

وكريشنا مورثي هو العضو الديمقراطي البارز في لجنة مجلس النواب المختارة المعنية بالصين.

ويأتي تحذير المخابرات الأميركية بعد أسابيع من تدشين الرئيس الأميركي جو بايدن حساب على تيك توك، لمخاطبة فئة الشباب الصغار ومحاولة حشد أصوات من هذه الشريحة الواسعة.

وفي مقابلة من شبكة "سي.بي.سي"، قال المرشح الرئاسي الأميركي، دونالد ترامب إن "تيك توك" يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وكرر ترامب مخاوفه بينما يدرس الكونغرس مشروع قانون هذا الأسبوع من شأنه أن يمهل شركة "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك" نحو ستة أشهر للتخارج من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب يوم الأربعاء على تشريع يمنح "بايت دانس" مهلة نهائية سريعة لسحب استثماراتها من التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.