الإيرانيون يستعدون للإحتفال بعيد 'النوروز' التراثي

العالم - مراسلون

تفصل ايام قليلة الايرانيين عن الاحتفال برأس سنتهم 'عيد النوروز' حيث يبدأون تحضيراتهم للاحتفال منذ بداية الشهر الاخير من السنة بممارسة تقاليد معينة تضفي على العيد بهجة وجمالاً. فالايرانيون ينظرون الى 'نوروز' باعتباره عيداً قومياً معبراً عن تنوع ثقافة وعيداً للطبيعة والمحبة والسلام.

وقالت مواطنة ايرانية لقناة العالم:"من أجمل العادات والتقاليد في هذا العيد التزاور و صلة الرحم وتنظيف المنازل واعداد الاكلات الشعبية و تقديم العيدية للاطفال".

وقال صاحب محل مكسرات ايراني:"ان شاء الله تكون السنة الجديد مليئة بالخيرات والبركات للجميع نشهد اقبالاً كبيراً من الزبائن، ونقوم بعرض اجود الحلويات والمكسرات الايرانية باسعار معقولة".

تشهد الاسواق الايرانية ازدحاماً من المتبضعين خاصة في الاسبوعين الاخيرين من السنة، حيث يقوم الناس بشراء لوازم العيد منها الحلوى والمکسرات والهدايا والملابس الجديدة في طقس احتفالي مزين بألوان الربيع القادم.

وقالت مواطنة ايرانية:"عيد النوروز من أجمل الأعياد التراثية، حالياً الكل يستمتع بالتبضع في الاسواق حيث الزحمة والاجواء البهيجة والفرحة المرسومة على وجوه الناس".

وقال أحد المواطنين:"السنة الجديدة بداية و صفحة جديدة من الحياة فالعيد مناسبة عظيمة لتسامح والمصالحة وإشاعة المحبة والسلام بين الناس".

ويقوم الناس بالاستعداد لاستقبال عيد النوروز عن طريق تنظيف منازلهم على أتمّ وجه، وتزيينه بالورود، وغسل السجاد والنوافذ، إذ يجب استقبال العام الجديد بحُلّة نظيفة و جديدة.

وتعد الايام التي تسبق عيد النوروز، من الأيام الجميلة لدی الايرانيين وحتی ان نکهة الاستعداد لهذا العيد لم تتغير منذ مئات السنين علی الرغم من اختلاف نکهة المناسبات جميعها.